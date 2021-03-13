Луганская Заря дома 14-го марта сыграет центральный матч 18-го тура УПЛ против киевского Динамо.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу взял в Запорожье 23 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригеш, Виктор Цыганков

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин

Также отметим, что матч Заря — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.