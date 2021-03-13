Киевляне сыграют с луганчанами центральный матч тура.
ФК Динамо
13 марта 2021, 21:54
Луганская Заря дома 14-го марта сыграет центральный матч 18-го тура УПЛ против киевского Динамо.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу взял в Запорожье 23 футболистов.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун
Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригеш, Виктор Цыганков
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин
Также отметим, что матч Заря — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.