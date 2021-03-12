Лига Европы

Полузащитник киевлян отметил юбилей.

Для 23-летнего полузащитника Динамо Владимира Шепелева первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала запомнится не только домашним поражением, но и юбилеем — сообщил официальный Твиттер киевлян.

Поединок в четверг, 11 марта на НСК Олимпийский стал для Шепелева 150-м в футболке киевлян.

Ответный матч Вильярреал — Динамо состоится 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Football.ua оценил действия игроков Динамо в битве с "желтой субмариной".

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