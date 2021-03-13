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Украинский специалист рассказал о победе над Минаем.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал минимальную победу над Минаем в матче 18-го тура УПЛ (1:0).

"Мы конечно очень рады этой победе. Игра была за 6 очков, за 9, за место в турнирной таблице, поэтому победе мы очень рады. Игра была сложная. Мы подходили к этой игре, как и Минай, с большими потерями. Нам лучше удался отрезок в 30-35 минут первого тайма, когда мы забили гол. Мы выглядели предпочтительнее. Планировали прессинговать, нам удалось забить мяч. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.

Удаление и пенальти — ключевые моменты матча? В какой-то степени я не скажу, что нам стало легче. Когда Минай проигрывал, его футболисты понимали, что терять нечего и они начали атаковали большими силами, а мы хотели удержать это минимальное преимущество. После удаления в первые 5-7 минут мы даже немного растерялись. В перерыве подкорректировали, сделали правильные действия. Соперник стал агрессивнее забрасывать мячи на Шиндера. Но ребята молодцы, вытерпели, не проиграли единоборства. Это основа того, что мы добились победы.

Второй тайм? Мы в принципе и хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это можно сказать, что и заслуга Миная, потому что они большими силами шли вперед и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, использовать контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники был момент. Слава богу, удержали это минимальное преимущество", — сказал Лавриненко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Минай — Ингулец можно посмотреть на Football.ua.