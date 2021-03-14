Украина

Футболиста Миная включен в расширенный список сборной.

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи огласил список футболистов на отборочные матчи ЧМ-2022.

В нем, неожиданно, появился полузащитник Миная Анатолий Нуриев.

Вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев (оба – Карабах), Мехти Джаннатов (Сумгайыт).

Защитники: Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов (все –Карабах), Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов (оба – Сумгайыт), Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев (все – Сумгайыт), Антон Кривоцюк (Нефтчи), Сертан Ташкын (Зире), Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде (все – Сабах), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба – Кешля).

Полузащитники: Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Торал Байрамов (все – Карабах), Эмин Махмудов, Намик Алескеров (оба – Нефтчи), Алексей Исаев, Джошгун Диниев (оба – Сабах), Анатолий Нуриев (Минай).

Нападающие: Махир Эмрели (Карабах), Али Гурбани (Сумгайыт), Рамиль Шейдаев (Сабах), Амиль Юнанов (Сабаил).

Отметим, что Нуриев заявлен за Минай как украинец. Родился он в Мукачево, однако имеет азербайджанские корни.

Сборная Азербайджана сыграет отборочные матчи ЧМ-2022 против сборных Португалии (24 марта) и Сербии (30 марта), а также товарищескую игру против сборной Катара (27 марта).