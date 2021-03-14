Украина

Футболист оценил игру против "северян".

Вингер донецкого Шахтера Манор Соломон прокомментировал победу над Десной в УПЛ (4:0).

"Мы довольны. Матч был сложным. Десна – очень хорошая команда, организованная, сильная в защите, при стандартных положениях. Я счастлив, что мы сегодня выполнили свою работу: забили четыре гола и победили!

Вот что имеет значение, и нам нужно продолжать так же дальше. Первый гол немного открыл игру, затем стало легче. Вторая результативная комбинация была великолепной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды".

Обзор матча Шахтер — Десна

"Мы знали, что Десна при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи провели атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.

Четырех голов с Ромой было бы достаточно… После 0:3 с Ромой будет очень и очень сложно, но мы подойдем к поединку со всей своей мощью, на сто процентов, и постараемся что-то изменить", — цитирует Соломона ТК Футбол 1/2/3.

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