Украина

Полузащитник киевлян добрался до юбилейной отметки.

В рамках 18-го тура УПЛ Динамо отправилось в гости к Заре и добилось победы со счетом 2:0.

Этот матч стал 250-ым для капитана киевской команды Сергея Сидорчука, сообщает официальный сайт Динамо.

Первый матч за Динамо полузащитник сыграл 8 лет назад – 10 марта 2013-го года против Волыни в рамках УПЛ.

За проведенное в составе киевлян время Сидорчук отметился 17 голами и 17 результативными передачами, а также шесть раз удалялся с поля.

Отметим, что в игре против Зари Сергей Сидорчук забил гол, который вполне может претендовать на лучшее взятие ворот года.