Полузащитник киевлян добрался до юбилейной отметки.
Сергей Сидорчук, фото Динамо
14 марта 2021, 23:00
В рамках 18-го тура УПЛ Динамо отправилось в гости к Заре и добилось победы со счетом 2:0.
Этот матч стал 250-ым для капитана киевской команды Сергея Сидорчука, сообщает официальный сайт Динамо.
Первый матч за Динамо полузащитник сыграл 8 лет назад – 10 марта 2013-го года против Волыни в рамках УПЛ.
За проведенное в составе киевлян время Сидорчук отметился 17 голами и 17 результативными передачами, а также шесть раз удалялся с поля.
Отметим, что в игре против Зари Сергей Сидорчук забил гол, который вполне может претендовать на лучшее взятие ворот года.