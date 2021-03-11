Лига Европы

Полузащитник киевлян дал комментарий после матча с Вильярреалом.

Динамо в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы принимало на своем поле Вильярреал и потерпело поражение со счетом 0:2.

Сергей Сидорчук прокомментировал игру своей команды, а также рассказал о плане на игру.

"Обидно проигрывать. Объективно говоря, на победу мы не наиграли, но хотя бы один мяч забить могли. Также обидно пропускать после стандартных положений – оба мяча в наши ворота получились как раз после них. Было бы не так жалко, если бы они забили в тех атаках, которые создали.

Что касается самого матча, планом на игру было максимально сдерживать середину поля ведь мы знали, что Морено очень здорово играет в одно касание спиной к воротам. Нам все, как говорится, разжевали и в рот положили. Но игроки Вильярреала здорово чувствуют, когда кто-то один из защитников выдвигается, и пользуются возникшим преимуществом.

На счет нашей игры могу сказать, что мы старались контролировать мяч, порой это получалось, но их тактика была такой, что они, вроде бы, и позволяли нам это делать, но когда мы принимали мяч, соперники постоянно были рядом, "на ноге", поэтому было тяжело разворачиваться вперед. В целом, у испанцев хорошая, обученная команда, футболисты уверены в себе, видно, что они играют в сильном чемпионате.

Для нас это большой опыт. Считаю, лично я должен был играть лучше. С моей стороны было слишком много обрезок и неуверенных действий. Возможно, свою роль сыграла желтая карточка, которую я получил в начале матча. Когда получаешь предупреждение так рано, потом становится тяжело морально, ведь в подсознание постоянно есть VAR, который может как помочь, так и сыграть против тебя.

Почему Динамо регулярно пропускает после стандартных положений? Первый гол у испанцев получился спонтанным – кто-то из футболистов выбежал из-за спины, мы не доиграли со своими игроками. А в моменте, когда они забивали второй, я, вроде бы и играл со своим игроком до конца, но понадеялся, что Забарный выбьет мяч. В общем, не доработали.

Что касается других матчей, то, например, Брюгге большинство своих мячей забивает после стандартов усилиями Вормера и Доста – это их сильная сторона. Бросать камень в огород Динамо за то, что плохо играли при стандартных положениях, нельзя", — приводит слова Сидорчука официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Вильярреал.