Лига Европы

Хакбек "бело-синих" поделился мыслями о предстоящем еврокубковом поединке с испанским клубом.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук высказался о своем сопернике по 1/8 финала ЛЕ Вильярреале.

"Вильяреал – прагматичная и хорошо организованная команда, а ее тренер Унаи Эмери считается большим специалистом по Лиге Европы. Для него нет секретов в матчах на стадии плей-офф, он опытный стратег и тактик.

У соперника серьезный состав, в котором выделяются забивной форвард Жерар Морено, отличный голкипер Серхио Асенхо, а также опытнейшие Рауль Альбиоль и Дани Парехо", – цитирует Сидорчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Сидорчук сравнялся с Лужным по числу голов за Динамо Киев в УПЛ.

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