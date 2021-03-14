Украина

Главный тренер киевлян оценил игру капитана команды.

В рамках 18-го тура УПЛ Динамо отправилось в гости к Заре и добилось победы со счетом 2:0, а Сидорчук забил роскошный гол ударом издали.

Мирча Луческу похвалил своего подопечного, которого сильно критиковали после матча против Вильярреала в Лиге Европы.

"Гол Сидорчука? У Сергея было время подстроиться под этот мяч – и он нанес великолепный удар. Очень красивый гол.

Если после матча с Вильярреалом была критика в его сторону, то сегодня он сыграл безупречно и забил гол-красавец. Сергей сыграл как настоящий капитан", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что игра против Зари стала для Сергея Сидорчука 250-ой в футболке команды.