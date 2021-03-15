Украина

Футболит рассказал о разгромной победе в УПЛ.

Ковалевский Колос добыл важную победу над Мариуполем в рамках 18-го тура УПЛ (1:4).

Нападающий ковалевцев Владимир Лысенко отметился одним из забитых голов и оценил результат.

"После таких игр как с Динамо и Ингульцом было тяжело психологически. Были вроде ничьи, но результата не было, поэтому очень сильно настраивались на победу. Тренеры настраивали нас на позитивный настрой.

Под конец первого тайма немного подрасслабились, при счете 2:0 концентрацию потеряли и пропустили мяч. В перерыве нам тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя.

Надо доигрывать до конца и быть внимательными. Мы вышли на второй тайм заряженные и все привело к голам. Хотелось забить больше, но получилось так", — цитирует Лысенко пресс-служба Колоса.

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