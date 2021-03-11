Украина

Дело было рассмотрено компетентными органами.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что получил материалы проверки по инцинденту, который произошел в матче Львов — Колос между экс-тренером хозяев Виталием Шумским и боковым арбитром Николаем Кривоносовым.

"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона ", — говорится в материалах проверки, опубликованных на странице уполномоченного по защите госязыка в Facebook.

В УАФ сообщили, что ранее информировали всех коллективных членов ассоциации о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях. В соответствии с рекомендациями Уполномоченного, направленных в адрес Украинской ассоциации футбола, УАФ повторно обратилась к Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лигеУкраины, Ассоциации футзала Украины и к Комитету арбитров с очередным разъяснением о необходимости соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и обязательности использования государственного языка в сфере спорта.

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