Украина

Главный тренер Зари считает, что его команда выступила достойно.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник считает, что его команда достойно провела заключительный поединок прошлого розыгрыша чемпионата Украины против Десны.

"Нам потом говорили: "Да что вы там в последнем туре...". Мы весь чемпионат боролись за второе место, шли вровень. Хотите рассказывайте, что это Динамо было слабое или Заря сильной.

Мы целый чемпионат шли вровень. То мы вторые, то Динамо, то Десна. И вот дошло до того, что мы выиграли третье место. Нам рассказывают, что мы не захотели. Если бы я хотел выигрывать и мы бы выигрывали, тогда мы выигрывали бы все матчи. Мы играли против Десны, которая не хотела выиграть?

Я слышу от экспертов и других людей, что Заря не захотела. И Десна хотела. У них шесть человек нападающих стоит на поле, потому что им надо выиграть, чтобы стать третьими. И мы выпускаем Громова, потом еще одного, потому что Артем сломался. Мы не выпускаем защитников, чтобы отбиться.

Мы выстояли, выиграли третье место и довольны. Мы составили конкуренцию для второго места", - сказал Скрипник в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, что ранее главный тренер луганчан рассказал о возможностях своей команды в борьбе за чемпионство.