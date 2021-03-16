Украина

Президент киевского клуба рассказал о том, почему зимой не было переходов.

Президент Динамо Киев прокомментировал трансферную политику клуба. Решение об отсутствии переходов зимой принимал Мирча Луческу.

"Не хочу забегать вперед. Перед командой стоят задачи, говорить о трансферной компании летом я пока не могу. Зимой очень многое зависело от самого Мистера.

Селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер и принял для себя решение, что если делать трансферную компанию, то надо делать ее летом, спокойно, подходить к каждому футболисту индивидуально.

Будут ли предложения по нашим футболистам? По ним сейчас предложений не поступало. Зачем заглядывать, что будет через три-четыре месяца.

Летом будет чемпионат Европы, наши игроки вызваны в сборную, надеюсь, проявят себя. В зависимости от этого и будем смотреть. Нужно жить сегодняшним днем, от одного матча к другому", - сказал Суркис в эфире Цыганык Live.

Напомним, что ранее Игорь Суркис прокомментировал идею Александра Ярославского возродить Металлист.