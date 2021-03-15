Украина

Футболист и тренер киевлян признаны лучшими в туре.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло луганскую Зарю со счетом 0:2.

По итогам тура главный тренер Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером.

Что касается лучшего игрока тура, то им признан капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

Отметим, что Сергей Сидорчук отметился шедевральным голом в воротах Зари.

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