Футболист и тренер киевлян признаны лучшими в туре.
Сергей Сидорчук, ФК Динамо
15 марта 2021, 11:22
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло луганскую Зарю со счетом 0:2.
По итогам тура главный тренер Динамо Мирча Луческу признан лучшим тренером.
Что касается лучшего игрока тура, то им признан капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.
Отметим, что Сергей Сидорчук отметился шедевральным голом в воротах Зари.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.