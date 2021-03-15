Украина

Глава комитета арбитров УАФ оскорбительно высказывался об игроках, тренерах и функционерах команд УПЛ.

Олимпик обратился к КДК УАФ по поводу поведения главы Комитета арбитров Лучано Лучи в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

В руки руководства Олимпика поступили материалы в виде распечатки действующего телеграм-канала главы комитета арбитров УАФ Лучи и подчиненных ему арбитров, которые демонстрируют методы управления сеньора Лучи и его отношение к украинскому футболу, игрокам, тренерам и функционерам.

"Лучи оскорбляет футбольных функционеров, тренеров и футболистов в своем закрытом телеграм-канале для арбитров".

"В наши руки попали распечатки действующего телеграм-канала УАФ. Данный чат сам создал и администрирует сеньор Лучи для общения с подчиненными арбитрами УПЛ, Первой и Второй лиг.

В этом чате господин Лучи не выбирает выражений. Видно все презрительное отношение к нашей стране, людям в украинском футболе, руководителям, функционерам, игрокам, тренерам, президентам, капитанам команд", — сказал Гельзин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Под публикацией с цитатой главного тренера Александрии Владимира Шарана про недовольство судейством в матче с Вольфсбургом, Лучи оставил такой комментарий: "Это подтверждение того, что этот человек действительно ДУРАК... каждый раз он никогда не бывает виноватым, только арбитра с Европы против него...Шаран. Иди ты на х##".

Под публикацией с цитатой президента Руха Григория Козловского, Лучи оставил еще один комментарий: "ДУРАК 120%".

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Под публикацией с цитатой бывшего капитана Днепра-1 Сергея Кравченко, Лучи написал: "Это еще один человек, которого вы должны помнить в следующих матчах".

Под публикацией с цитатой журналиста Игоря Цыганыка, который сказал: "Украинские арбитры готовы противостоять Лучано Лучи", итальянец ответил: "Если кто-то из вас продолжает говорить с внешним миром — то этот человек в декабре точно закончит карьеру".

"Лучи влияет на результаты игр звонками арбитрам во время матчей".

"Как вы, сеньор Лучи, можете включаться во время матча и звонить на VAR и управлять с телефона игрой. Как это может вообще происходить? У нас один дирижер, который управляет, назначает гол, отменяет гол. Сколько это будет продолжаться? Я не хочу, чтобы о мой клуб вытирали ноги. Почему я обратился к другим руководителям клубов? Потому что кроме нас, кто платит деньги, ничего не поменяет", — сказал Гельзин.

Владислав Гельзин — Лучи: "Почему вы называете Украину банановой республикой?".

"Лучано Лучи, я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете. Будьте уважительны к тем функционерам, которые вкладывают со своего кармана, не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается – только вы. Вы даже со своими подчиненными, судьями, ведете разговор как со скотами. Если мы что-то не говорим, это не значит, что мы что-то не знаем", — добавил Гельзин.

Олимпик просит КДК УАФ провести тщательное расследование фактов оскорбительного поведения Лучи.