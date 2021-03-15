Украина

Лучано Лучи рассказал, почему клубы не могут влиять на его работу.

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал свое возможное увольнение на фоне протеста со стороны клубов УПЛ.

"Вы не хотите понять? Это незаконно и невозможно. У клубов нет власти в этих вопросах. Клубы не имеют права вмешиваться в вопросы судейства. Это прописано в статье 3-й регламента ФИФА по вопросам арбитража: "Организация структуры, развитие, а также разработка нормативных положений системы арбитража должны совершаться исключительно под контролем национальной ассоциации, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть подданы любому влиянию или контролю со стороны других органов, таких, как лиги, объединения или государственные структуры". Они просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров.

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Время для перемен? Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только ФИФА может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные.

Отчет о моей деятельности? Обычно я отчитываюсь перед Павелко, а не перед УПЛ или клубами. Это требование не имеет под собой юридического основания. Клубы не могут контролировать комитет арбитров", — приводит слова Лучи программа ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее сообщалось, что Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу поведения Лучи в интернете.

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