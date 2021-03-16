Украина

Главный тренер "северян" прокомментировал матч против чемпиона Украины.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер не оставил шансов черниговской Десне (4:0). Главный тренер "северян" прокомментировал игру своей команды и пенальти, который назначили в пользу соперника.

"В первом тайме больше оборонялись. Рассчитывали на скорость наших фланговых футболистов, хотели играть на пространстве. Кое-что удавалось, мы создали несколько моментов в таких атаках, но преимущество было у Шахтера. Гол из разряда – кто ищет, тот всегда найдет. С этим пенальти, VAR и так далее.

На второй тайм вышли с другим рисунком игры. Некоторый отрезок времени владели преимуществом, создавали моменты. Потом случился второй гол в наши ворота. Бразильцы поймали кураж, получали кайф от своей игры и доставляли его болельщикам. Во втором тайме больше встречали на чужой половине поля, применяли прессинговали", — сказал Рябоконь в эфире телеканалов Футбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Десна.