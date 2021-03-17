Испанский клуб испытывает финансовые трудности.
Матузалем, скриншот
17 марта 2021, 12:33
Сарагоса в очередной раз хочет продлить отсрочку по выплатам долгов.
По информации El Periodico de Aragon, клуб намерен отсрочить выплаты до 2030 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Текущее соглашение действует соглашение до 2025-го.
Также Сарагоса хочет включить в соглашение пункт, что если вылетит из сегунды, то договор будет приостановлен до возвращения команды в дивизион. Если выйдет в Ла Лигу – будет платить на 20% больше, чтобы скорее погасить долг.
Напомним, что Сарагоса должна Шахтеру за переход Матузалема в 2007 году 5,4 миллиона евро (40% от общей суммы долга в 13,5 миллиона евро). Еще осталось заплатить 4,4 млн евро.
Ранее Матузалем рассказал о плане, который он разработал с агентом, чтобы покинуть Шахтер.
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