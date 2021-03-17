Украина

Клуб Рябоконя возвращается в родной город.

Матч 19-го тура УПЛ между Десной и СК Днепр-1 пройдет на стадионе имени Гагарина в Чернигове, об этом сообщается на странице Facebook черниговского клуба.

Предыдущие 2 домашние игры команда Александра Рябоконя провела на стадионе им. В. Лобановского. Отмечается, что игру в Чернигове смогут посетить болельщики.

Поединок Десна — СК Днепр-1 состоится 20-го марта. Стартовый свисток — в 17:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что мартовские матчи сборной Украины с Финляндией и Казахстаном пройдут в Киеве.

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