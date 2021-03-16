ЧМ-2022. Отбор
Квалификационные поединки состоятся на НСК Олимпийском.
НСК Олимпийский, скриншот
16 марта 2021, 16:50
Мартовские поединки национальной сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 пройдут в Киеве, об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Исполнительный комитет УАФ утвердил решение касательно места проведения домашних матчей сборной Украины в квалификационном турнире чемпионата мира-2022. Поединки с Финляндией и Казахстаном "сине-желтые" проведут в Киеве на НСК Олимпийском.
Данное решение было принято в связи с вероятным внесением г. Львова в "красную" карантинную зону. Напомним, что именно во Львове должны были состояться данные встречи.
28-го марта Украина сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, 31-го — против Казахстана.
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