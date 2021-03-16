ЧМ-2022. Отбор

Квалификационные поединки состоятся на НСК Олимпийском.

Мартовские поединки национальной сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 пройдут в Киеве, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Исполнительный комитет УАФ утвердил решение касательно места проведения домашних матчей сборной Украины в квалификационном турнире чемпионата мира-2022. Поединки с Финляндией и Казахстаном "сине-желтые" проведут в Киеве на НСК Олимпийском.

Данное решение было принято в связи с вероятным внесением г. Львова в "красную" карантинную зону. Напомним, что именно во Львове должны были состояться данные встречи.

28-го марта Украина сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, 31-го — против Казахстана.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.