Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Екатерина Монзуль (по центру), UA-Football
16 марта 2021, 23:14
В предстоящую субботу и воскресенье (20-21 марта) состоятся поединки 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на одном из самых интересных матчей тура между черниговской Десной и Днепром-1.
Также отметим, что система ВАР будет доступна только на двух поединках уик-энда.
Все назначения:
20 марта, суббота
14:00 Мариуполь — Минай — Анатолий Абдула (Харьков)
17:00 Десна — Днепр-1 — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)
19:30 Ворскла — Олимпик — Ярослав Козык (Мукачево)
21 марта, воскресенье
14:00 Ингулец — Александрия — Владимир Новохатный (Киев)
17:00 Львов — Шахтер — Николай Балакин (Киевская область)
17:00 Динамо — Рух — Максим Козыряцкий (Запорожье)
Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)
19:30 Колос — Заря — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ранее сообщалось, что Олимпик предоставил новые доказательства неспортивного поведения Лучи.
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