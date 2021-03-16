Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую субботу и воскресенье (20-21 марта) состоятся поединки 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на одном из самых интересных матчей тура между черниговской Десной и Днепром-1.

Также отметим, что система ВАР будет доступна только на двух поединках уик-энда.

Все назначения:

20 марта, суббота

14:00 Мариуполь — Минай — Анатолий Абдула (Харьков)

17:00 Десна — Днепр-1 — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

19:30 Ворскла — Олимпик — Ярослав Козык (Мукачево)

21 марта, воскресенье

14:00 Ингулец — Александрия — Владимир Новохатный (Киев)

17:00 Львов — Шахтер — Николай Балакин (Киевская область)

17:00 Динамо — Рух — Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)

19:30 Колос — Заря — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ранее сообщалось, что Олимпик предоставил новые доказательства неспортивного поведения Лучи.

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