Украина

Стало известно, с каких стадий украинские команды начнут еврокубковый сезон-2022/23.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.

Динамо Киев, в свою очередь, дважды уступило Вильярреалу и также выбыло из еврокубков.

Таким образом, Украинская футбольная ассоциация по итогам нынешнего еврокубкового сезона не смогла войти в ТОП-10 лучших в рейтинге коэффициентов УЕФА, заняв 12-е место.

Именно место в десятке лучших позволяло чемпиону страны получать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Таким образом, триумфатор УПЛ сезона-2021/22 обязан будет пробиваться в группу главного еврокубкового турнира через квалификацию.

Распределение команд УПЛ в еврокубках сезона-2022/23:

чемпион УПЛ — плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов, путь чемпионов

вице-чемпион Украины — второй раунд квалификации Лиги чемпионов, путь представителей лиг

обладатель Кубка Украины — плей-офф раунд квалификации Лиги Европы

третье (четвертое) место — третий раунд квалификации Лиги конференций

четвертое (пятое) место — второй раунд квалификации Лиги конференций

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпион УПЛ завоюет вместе с золотыми медалями и прямую путевку в группу ЛЧ, тогда как серебряный призер стартует в квалификации сразу с третьего раунда.