Стало известно, с каких стадий украинские команды начнут еврокубковый сезон-2022/23.
Луиш Каштру, getty images
19 марта 2021, 00:18
Шахтер в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы повторно уступил Роме и прекратил участие в турнире.
Динамо Киев, в свою очередь, дважды уступило Вильярреалу и также выбыло из еврокубков.
Таким образом, Украинская футбольная ассоциация по итогам нынешнего еврокубкового сезона не смогла войти в ТОП-10 лучших в рейтинге коэффициентов УЕФА, заняв 12-е место.
Именно место в десятке лучших позволяло чемпиону страны получать прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Таким образом, триумфатор УПЛ сезона-2021/22 обязан будет пробиваться в группу главного еврокубкового турнира через квалификацию.
Распределение команд УПЛ в еврокубках сезона-2022/23:
чемпион УПЛ — плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов, путь чемпионов
вице-чемпион Украины — второй раунд квалификации Лиги чемпионов, путь представителей лиг
обладатель Кубка Украины — плей-офф раунд квалификации Лиги Европы
третье (четвертое) место — третий раунд квалификации Лиги конференций
четвертое (пятое) место — второй раунд квалификации Лиги конференций
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпион УПЛ завоюет вместе с золотыми медалями и прямую путевку в группу ЛЧ, тогда как серебряный призер стартует в квалификации сразу с третьего раунда.