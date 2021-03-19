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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Раз уж сам Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции заявлял, что киевскому Динамо от ответной игры против испанского Вильярреала была необходима только борьба за клубный престиж, то что-либо спрашивать непосредственно за сам результат с игроков не имеет особого смысла. Столичный коллектив допустил очередные грубые ошибки в поединке на международной арене в текущем сезоне, и его жестко наказали за эти оплошности соперники. "Желтая субмарина" сумела показать выдающееся хладнокровие в двух матчах Лиги Европы УЕФА кряду, поэтому обеспечили себе продолжение борьбы (2:0).

Football.ua оценивает игру футболистов киевского Динамо в матче на стадионе Эстадио де ла Серамика (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,0. К голкиперу Динамо по такой игре команд практически не возникало вопросов. В сторону ворот Георгия было нанесено три удара, не считая голевых ситуаций, при которых соперникам удавалось его отыграть, однако они сопровождались двумя сейвами в его исполнении. Еще один выстрел принял на себя защитник. В остальном, каких-либо грубых ошибок в действиях Бущана сложно было припомнить, а подключали его партнеры к розыгрышу мяча довольно часто.

Томаш Кендзера — 4,5. Очередной матч от обороны в исполнении польского защитника, хотя в некоторых ситуациях была заметна нехватка его присутствия при позиционном розыгрыше. С другой стороны, у соперников Динамо всегда было, кому забежать за спины киевлянам под длинную передачу, поэтому однозначно негативно оценить подобный набор действий от Кендзеры оценить было нельзя. Другой вопрос — всего две подачи за полный сыгранный поединок (обе неточные) — совершенно не тот показатель, который от данного футболиста стоило ожидать.

Илья Забарный — Александр Сирота — 4,0. Несмотря на то, что оба голевых выпада Вильярреала были достаточно быстрыми, решающие удары наносились именно из зоны подшефства пары центральных защитников. Забарному и Сироте в отчетной встрече в актив можно было записать, разве что, диспетчерские функции на своей половине поля — по 92% точности в среднем для общих 140+ передач. Противостоять соперникам один в один лучше получалось у Ильи, хотя на судьбу Александра пришлось существенно больше подобных эпизодов.

Виталий Миколенко — 3,0. Кто в ответной игре против Вильярреала провалился у команды Луческу, так это левый защитник. Миколенко привез момент со вторым голом, а при первом взятии ворот Бущана не обеспечил достаточную плотность опеки совершившего голевой навес Чуквезе. Виталий постарался реабилитироваться через большой объем беговой работы, но поскольку она, в большей степени, проходила на своей половине поля, то и говорить о какой-то глобальной пользе для результата с его стороны не приходится.

Сергей Сидорчук — 4,5. Потрясающее выступление Сидорчука в матче против Зари (2:0), которое даже отдельной репликой выделил в своем интервью Мирча Луческу, было основой для построения пары центральных полузащитников и игры Динамо в контроле мяча. К сожалению, развить удачные выступления украинцу так и не удалось, предпосылкой к чему стало большое количество потерь мяча по ходу встречи.

Александр Андриевский — 4,5. Парой для Сидорчука в опорной зоне стал прямой конкурент Владимира Шепелева в борьбе за место в стартовом составе. Андриевский выиграл приз симпатий Луческу за счет более яркого акцента на созидательных действиях, и должен был стать противовесом самому Парехо в составе соперников. Александр провел средний по качеству исполнения поединок, запомнившись лишь одним ударом со средней дистанции, с которым справился Асенхо.

Виктор Цыганков — 4,5. Лидер атак Динамо провел сносный первый тайм, как для тех условий, в которые загонял Динамо их соперник. Однако, уже в перерыве Луческу уберег ключевого футболиста от возможных повреждений, поэтому раскрыть свой потенциал у Виктора времени практически не было.

Виталий Буяльский — 5,0. В середине первого тайма был промежуток времени, когда полузащитник киевского Динамо попросту не выходил из объективов телекамер благодаря агрессивной игре на чужой половине поля. Буяльский вновь проделал большой объем беговой работы, но ни реального голевого момента для себя отыскать ни сумел, ни партнерам подобную ситуацию не создал.

Карлос Де Пена — 4,5. Уругвайцу явно не хватало мяча в ногах по ходу поединка, поэтому под занавес встречи он откровенно брался компенсировать эту недостачу затянутой единоличной игрой в завершении. Как итог, мы увидели красивую попытку удара через себя в уже ничего не решающей ситуации, но созидания в более актуальные для этого фазы матча так и не последовало.

Жерсон Родригес — 4,5. Люксембуржца в отчетной игре Луческу решил использовать на позиции номинального форварда, сделав акцент на быстрые выпады в контратаках и силовые способности своего подопечного. С обеспечением ни того, ни другого, Жерсон, по большому счету, справиться не сумел, в результате чего был заменен уже в заключительной трети поединка.

Владислав Супряга, Владимир Шепелев и Богдан Леднев — 4,0. Луческу в разные фрагменты второго тайма решил усиливать линию атаки и полузащиты своей команды путем уже избитого варианта ротации. Так, чтобы с пользой, ни одна из замен румынского специалиста не сыграла. Супряга вышел на поле сразу после перерыва, и растворился в вялотекущем прессинге соперников. Похожая судьба была и у Шепелева с Ледневым, но через Богдана команда хоть как-то старалась продвигать мяч в атаке.

Денис Попов, Сидклей — последние замены от Луческу в текущей европейской кампании были совершены скорее для количества, а незначительный объем выделенного для игроков на футбольном поле времени не позволило набрать хоть какой-то послужной список для оценки.