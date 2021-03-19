Украина

На футболиста претендует один из бразильских клубов.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано может продолжить карьеру в бразильским Интернасьонале.

По информации Revista Colorada, речь идет об аренде 22-летнего футболиста на один сезон с последующем правом выкупа за два миллиона евро.

Сообщается, что руководство Шахтера планирует рассмотреть предложение по аренде бразильца, так как при нынешней ситуации он не получает надлежащей игровой практики.

Маркиньос Сиприано перебрался в Шахтер в 2018 году из Сан-Паулу за один миллион евро. Его нынешний контракт с "горняками" рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне на счету бразильца пять матчей за клуб в УПЛ. Всего он сыграл за дончан 23 игры и забил один гол.

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