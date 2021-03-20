Украина

Команда занимает предпоследнее место в УПЛ.

Спортивный директор и полузащитник Миная Василий Кобин прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Василия Кобина.

"Вы понимаете, такая тренерская работа. Если нет результата, то все может быть. Но у меня такой информации нет. Поэтому мне трудно это комментировать.

Но вы знаете, как часто такое случается. Вот я недавно давал интервью – слова перекручивают, вырывают из контекста. Трудно комментировать, правда ли это. Но, конечно же, все может произойти. Такая специфика тренерской работы.

Вы поймите, мы все профессионалы, все все понимают. В любой команде, где не лучшие результаты, есть определенный напряг. Но последнее решение всегда за президентом".

"Как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть напряг. Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки: Львов, Ингулец. Теперь надо брать очки там, где их еще труднее взять. Это футбол, что тут можно сказать", — цитирует Кополовца FootballHub.

Отметим, что Минай занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Василий Кобин возглавляет закарпатский клуб с лета 2019 года.

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