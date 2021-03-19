Лучшим признали гол Мислава Оршича Тоттенхэму.
Мислав Оршич, Getty Images
19 марта 2021, 19:14
УЕФА определил лучшие голы ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Четвертое место занял мяч, забитый Давидом Нересом (Аякс) в ворота Янг Бойз, на третьем месте оказался гол Борхи Майораля (Рома) Шахтеру, на втором — мяч Жерара Морено (Вильярреал) в ворота Динамо Киев, а лучшим стал точный удар Мислава Оршича (Динамо Загреб) в ворота Тоттенхэма.
Ранее стали известны четвертьфинальные пары турнира.
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