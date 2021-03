УЕФА определил лучшие голы ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Четвертое место занял мяч, забитый Давидом Нересом (Аякс) в ворота Янг Бойз, на третьем месте оказался гол Борхи Майораля (Рома) Шахтеру, на втором — мяч Жерара Морено (Вильярреал) в ворота Динамо Киев, а лучшим стал точный удар Мислава Оршича (Динамо Загреб) в ворота Тоттенхэма.

