Украина

Польский защитник добрался до юбилейной отметки.

Динамо Киев повторно уступило Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из розыгрыша турнира.

В этом матче у киевлян с первых минут на поле появился защитник Томаш Кендзера, для которого игра стала 150 в футболке команды, сообщает официальный сайт Динамо.

Примечательно, что поляк стал 15 футболистом, которому покорился подобный рубеж.

Тем не менее, юбилейный поединок прошел под знаком минус, ведь Кендзера стал худшим игроком Динамо в матче с Вильярреалом по версии Whoscored.