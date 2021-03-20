Украина

Форвард летом должен сменить клуб.

Нападающий хорватской Горицы Кристиян Ловрич входит в сферу интересов киевского Динамо.

По информации издания Fanatik, в услугах форварда заинтересован целый ряд европейских клубов.

Речь идет об интересе со стороны турецких Фенербахче, Галатасарая, Трабзонспоа и французской Ниццы.

Сообщается, что Горица намерена выручить за своего лидера атаки порядка 4,5-5 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Ловрича 25 матчей за Горицу в чемпионате Хорватии, в которых он забил 15 голов.

Клуб, в свою очередь, занимает третье место в чемпионате Хорватии и находится в зоне Лиги Европы.

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