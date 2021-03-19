Лига Европы

Старания хавбека в игре были оценены.

Киевское Динамо в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы уступило испанскому Вильярреала (0:2).

По версии авторитетного статистического портала InStat, лучим футболистом украинской команды был хавбек Сергей Сидорчук

Полузащитник заработал оценку 306 баллов по специализированной системе подсчета. Второй в данном рейтинге оказался Александр Сирота с 279 баллами, а третий — Илья Забарный, который получил 253 балла.

У Вильярреала Жерар Морено получил наивысший балл — 269. Вторым стал центрбек Рамиро Фунес Мори с 323 баллами. Третий стал Рауль Альбиоль также с 323 баллами.

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