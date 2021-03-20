Украина

Наставник Миная поделился своими эмоциями после ничьи в матче с Мариуполем.

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура УПЛ против Мариуполя (0:0), ответив на вопрос о своем возможном увольнении.

"Я ничего не слышал о своем возможном увольнении. Я готов к любым действиям и выводам руководства, я этого не боюсь. Если нет результата, то надо что-то делать. Или менять тренера, или менять игроков.

Я много об этом разговаривал с руководством. Если есть такая возможность, что меня могут заменить, я смело уйду с высокоподнятой головой. Не вижу никаких проблем в этом плане. Как руководство решит, так оно и будет.

Наш тренерский штаб будет работать каждый день, так как понимаем, что отступать нам некуда. Будем двигаться дальше", — приводит слова Кобина ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Мариуполь — Минай можно посмотреть на Football.ua.

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