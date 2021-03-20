Украина

Главный тренер азовцев дал комментарий после матча.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура УПЛ против Мариуполя (0:0).

"Мы ожидали хороший футбол и хороший результат. Но не получилось. Мы рады, что наконец-то сыграли на своем поле. Однако, на мой взгляд, оно еще не готово для быстрого комбинационного футбола, который мы хотим видеть.

Тяжелое поле было. Хотели интенсивно играть, прессинговать. Но на песке это было делать тяжело – ноги "наливались" и было сложно. Но все равно необходимо было реализовать те моменты, которые у нас были. Считаю, что сегодня мы потеряли два очка.

Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они поддерживали команду с первой и до последней секунды. Только так создаются и команда, и клуб. Не очень хорошо, когда с пятой минуты нам начинают с трибун делать ненужные и непонятные замечания. Команде пользы они не принесут. "Бей вперед – комбинация придет" — это не тот футбол, который мы хотим видеть. Если таких болельщиков такой футбол устраивает, то нас – нет. Это не та игра, которая имеет будущее и развивает молодых игроков. В такой футбол мы играть не будем! Мы стремимся комбинировать и играть в красивый футбол", — приводит слова Кобина официальный сайт Мариуполя.

Видеообзор матча Мариуполь — Минай можно посмотреть на Football.ua.