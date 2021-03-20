Украина

Бразилец все же вернется на родину.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон летом сменит клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

По его информации, бразилец вернется на родину, где, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в Интернасьонале.

Клуб уже начал переговоры с футболистом, которые находятся на продвинутой стадии.

#Taison will leave #Shakhtar at the end of the season (his contract expires in June). The brazilian winger could comeback to #SCInternacional, which have already opened talks to sign him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2021

Ранее отмечалось, что Тайсон готов получать в Интернасьонале меньше на 40%, чем в Шахтере.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.