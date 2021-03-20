Бразилец все же вернется на родину.
ТАЙСОН, ФОТО ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
20 марта 2021, 14:23
Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон летом сменит клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.
По его информации, бразилец вернется на родину, где, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в Интернасьонале.
Клуб уже начал переговоры с футболистом, которые находятся на продвинутой стадии.
Ранее отмечалось, что Тайсон готов получать в Интернасьонале меньше на 40%, чем в Шахтере.
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