Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон летом сменит клуб. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

По его информации, бразилец вернется на родину, где, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в Интернасьонале.

Клуб уже начал переговоры с футболистом, которые находятся на продвинутой стадии.

#Taison will leave #Shakhtar at the end of the season (his contract expires in June). The brazilian winger could comeback to #SCInternacional, which have already opened talks to sign him. #transfers