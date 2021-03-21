Украина

В Шахтере рассказали, почему отклонили предложения по украинскому голкиперу.

Ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини рассказал о предложениях, поступающих в донецкий клуб относительного украинского голкипера Анатолия Трубина.

"Телефон разрывался по многим молодым талантам. Но затем, когда ты слышишь, что они предлагают или что они хотели бы предложить, ты понимаешь, почему итальянский футбол так сильно впереди.

По Трубину были предложения от итальянских клубов в размере 4-5 миллионов евро — это безумие: если бы молодой итальянец делал то же самое, он бы обошелся в 25 миллионов.

Приведу пример Демирала: мы нашли его в Турции, когда он играл в Серии B, и Мирча Луческу дал пресс-конференцию, на которой раскритиковал турецкие клубы за то, что они позволили ему уйти. Он стоил миллион, тысяча итальянских клубов позвонили мне, мы дали отличные рекомендации, и мы очень хорошо высказывались об игроке, но единственным, кто сделал предложение, был Сассуоло, который заплатил очень мало, а затем продал его в следующем году за 15 миллионов в Ювентус", — приводит слова Николини сайт журналиста Николо Скиры.

Ранее Трубин прокомментировал слухи, связывающие его с возможным переездом в итальянскую Серию А.

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