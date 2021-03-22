Украина

Наставник луганской Зари прокомментировал неудачную игру его команды в матче против Колоса.

Заключительным поединком 19-го тура украинской Премьер-лиги стало противостояние ковалевского Колоса и луганской Зари, по итогу которого команда Руслана Костышина отметилась минимальной победой, которая стала первой для них в истории взаимоотношений между клубами (1:0).

Колос — Заря 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник прокомментировал неудачу своих подопечных, отметив, что команде не хватало решительных действий в завершении своих атак.

"Поздравляю Колос с победой. Нам сегодня не хватило последнего паса, последней умной мысли. Необходимо было более качественно распоряжаться мячом. В первом тайме были такие моменты, где можно было выжать большее. В последствии, соперник сумел забить, и начал играть по счету.

Второй тайм был слишком скомканным. Без особых моментов с нашей стороны. Это расстраивает. А так, эмоции, желание победы. Однако, одна команда выиграла — другая проиграла. Как бы ни банально это не могло прозвучать.

Виталий Вернидуба оставили на скамейке из-за ротации. Нет, это не травма. У нас есть хорошая обойма футболистов, у всех свои сильные качества. Знали, что Колос хорошо играет на контратаках, поэтому нам нужен был качественный контроль мяча. Мы поставили нашу "шестерку" на эту позицию, это нормально сработало. У нас есть 20 человек. В этот раз выбор был таков. Проиграли? Значит, может быть, ошиблись. Впрочем, там были и другие ошибки.

На новом стадионе Колоса чувствовали себя отлично. Жаль, не было болельщиков. Они дают эмоции — то, ради чего мы работаем. А так, все очень прилично и качественно. Могу только поздравить с этим Колос.

После этой игры можно рассуждать, что поражение от Динамо туром ранее (0:2) сломало команду, которая до этого выдавала серию без поражений. Сейчас у нас будет пауза, чтобы перевести дух, осмотреться и проанализировать ситуацию. Понятно, что, как бы мы сегодня ни сыграли, борьба на этом не закончилась бы.

Киеву можно проиграть. Колос — наш прямой конкурент, и остальные тоже подтягиваются. Дальше — будет только жарче. Будем стараться защитить наши позиции", — подытожил украинский специалист.

Луганская Заря вернется к официальным поединкам, после паузы на матчи национальных сборных, гостевой игрой против львовского Руха.