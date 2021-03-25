Украина

Президент дончан, вероятно, будет давать показания онлайн.

Владислав Гельзин не сможет приехать на заседания контрольно-дисциплинарного комитета УАФ по состоянию здоровья.

Как сообщает Профутбол, президент донецкого Олимпика сдал положительный тест на коронавирус.

На заседании планировалось рассмотреть поведение Владислава Гельзина после матча Олимпик — Шахтер, когда он ворвался в судейскую комнату и нецензурно высказался в прямом эфире.

Ожидается, что в деле президента Олимпика против него будут свидетельствовать порядка 15 человек. Вероятно, Гельзин будет давать показания онлайн.

Ранее Владислав Гельзин высмеял процесс взаимодействия клубов и судей накануне поединков.