Украина

Функционер рассказал о работе с судьями накануне поединков.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как клубы обеспечивают жизнь судейским бригадам перед матчами.

"По конвенции, мы же не можем даже соприкасаться с судьями, как говорит Лучи. Но что он сделал за шесть лет? Мы их встречаем, селим, кормим, везем – соприкосновение идет двое суток с ними.

Они перед матчем приходят в ресторан, где мы все оплачиваем. Три человека сидели — они счет нам показывают – 18 семг. Это не смешно? И мы не можем ничего сказать. Почему? Объясню. Потому что завтра они нас будут судить на поле, свистнут несколько раз не туда, что повлияет на результат.

Виски самое дорогое. Я у них спросил, они вообще знают, какое виски пьют. До футбола они когда-то в жизни связывались с таким брендом? Знаете, смешно, но и больно.

Читайте также: Гельзин: Давайте у главных арбитров в Украине будет зарплата 3 тысячи долларов

Это все перед матчем. После матчей им хочется побыстрее уехать. А мы предлагаем, чтобы клубы не соприкасались с судьями, как написано в конвенции. Но где же наш Лучи, который здесь говорит так, а сам делает по-другому. Реформы давно нужны, но после сегодняшних моих слов, они будут говорить, что они все это делают. Это понятно, это их защита. Смешно ребята, смешно.

Конкретная бригада арбитров? Это происходит систематически. У нас бухгалтер говорит: как три человека могут съесть 18 блюд или 12 блюд за один обед? Это мелочи, нюансы, но почему я это говорю – потому что никто никаких реформ не делает. У нас сделали такой закрытый на амбарный замок судейский клуб, при котором есть один хозяин, а остальные слуги. Общественность закрыта, комментариев нет.

Почему же мы тогда все для них делаем? Давайте выделим бюджет специальный, чтобы судьи были высокооплачиваемые. И нас поддержат", — сказал Гельзин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу поведения Лучи в интернете.