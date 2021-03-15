Украина

Президент донецкого клуба поделился мнением о влиянии Вадима Костюченко на судейскую работу.

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал интересные подробности влияния исполкома УАФ Вадима Костюченко на работу комитета арбитров во главе с Лучано Лучи.

"Суркис говорил, что судьями руководит не Лучи, а Костюченко? У меня таких данных нет, но если Игорь Михайлович такое говорит, то у него есть основания. Я знаю одно: Костюченко обзванивал клубы, чтобы они не поддерживали нас в сборах, которые я предлагал.

Читайте также: Гельзин: Давайте у главных арбитров в Украине будет зарплата 3 тысячи долларов

Я не хочу давать больше информации, потому что мы готовим вишенку на торте, и будет пресс-конференция, где будет максимально информации такой, что может дойти до международного скандала", — сказал Гельзин в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу поведения Лучи в интернете.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.