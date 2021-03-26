Украина

Клубы будет сотрудничать с известной компанией.

Львовский Рух на своем официальном сайте начал сотрудничать с компанией City Football Group, которая владеет Манчестер Сити.

"Техническое сотрудничество с City Football Group может включать различные сферы, включающие спортивные технологии и тренировочные методологии на профессиональном и детско-юношеском уровнях — собственно так она определяется в английской системе организации футбольного хозяйства.

Для Руха открываются значительные возможности по совершенствованию системы работы клуба, академии и подведения ее к высоким стандартам, к которым стремятся достичь владельцы и поклонники клуба", — пишется на сайте Руха.

Отметим также, что Рух продал форварда Николая Кухаревича во французский Труа, который входит в холдинг City Football Group.