Клубы будет сотрудничать с известной компанией.
ФК Рух
26 марта 2021, 23:50
Львовский Рух на своем официальном сайте начал сотрудничать с компанией City Football Group, которая владеет Манчестер Сити.
"Техническое сотрудничество с City Football Group может включать различные сферы, включающие спортивные технологии и тренировочные методологии на профессиональном и детско-юношеском уровнях — собственно так она определяется в английской системе организации футбольного хозяйства.
Для Руха открываются значительные возможности по совершенствованию системы работы клуба, академии и подведения ее к высоким стандартам, к которым стремятся достичь владельцы и поклонники клуба", — пишется на сайте Руха.
Сообщается, что сразу после ослабления карантина в Великобритании представители компании посетят Львов. Делигация Руха также в скором времени отправится в Манчестер.
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