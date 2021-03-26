Львовский Рух на своем официальном сайте начал сотрудничать с компанией City Football Group, которая владеет Манчестер Сити.

"Техническое сотрудничество с City Football Group может включать различные сферы, включающие спортивные технологии и тренировочные методологии на профессиональном и детско-юношеском уровнях — собственно так она определяется в английской системе организации футбольного хозяйства.
Для Руха открываются значительные возможности по совершенствованию системы работы клуба, академии и подведения ее к высоким стандартам, к которым стремятся достичь владельцы и поклонники клуба", — пишется на сайте Руха.
Отметим также, что Рух продал форварда Николая Кухаревича во французский Труа, который входит в холдинг City Football Group.

Сообщается, что сразу после ослабления карантина в Великобритании представители компании посетят Львов. Делигация Руха также в скором времени отправится в Манчестер.

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