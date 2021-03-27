Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка молодежной сборной Украины.

Сегодня, 27 марта, молодежная сборная Украины проведет свой второй поединок на международном турнире Antalya Cup в Турции.

В первой встрече подопечные Руслана Ротаня уступили своим сверстникам из Болгарии со счетом 1:2, а сегодня им предстоит сыграть против Узбекистана, после чего 29 марта будет заключительная игра против словаков.

Этим турниром молодежная сборная Украины проходит подготовку к отбору молодежного Евро-2023, который для "сине-желтых" стартует 3 сентября выездным матчем против Сербии.

Следить за событиями поединка Украина U-21 — Узбекистан U-23 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 27 марта, в 16:00 по киевскому времени:

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