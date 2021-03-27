ЧМ-2022. Отбор

Соперник команды Андрея Шевченко понес потерю.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет на своем поле против сборной Финляндии.

Соперник команды Андрея Шевченко понес кадровую потерю в лице капитана Тима Спарва, сообщает официальный сайт Федерации футболка Финляндии.

Полузащитник получил повреждение колена, из-за чего ему предстоит операция.

Матч Украина — Финляндия пройдет 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.