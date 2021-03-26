ЧМ-2022. Отбор

"Сине-желтые" продолжают свой путь на чемпионат мира-2022 матчем против финнов.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграет на своем поле против сборной Финляндии.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Украина — Финляндия будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканалы Украина и Футбол 1. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Предматчевые расклады:

В рамках первого тура отборочного этапа обе команды сыграли вничью. Сборная Украины пожаловала в гости к Франции и добыла важнейший результат. Финны, в свою очередь, принимали Боснию и Герцеговину, упустив победу в конце встречи.