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Football.ua знакомит читателей сайта с будущим соперником сборной Украины.

Завтра, 28 марта, сборная Украины проведет свой второй поединок в квалификации грядущего чемпионата мира, в котором сразится с Финляндией. В преддверии встречи в Киеве мы решили более детально присмотреться к нашему будущему оппоненту.

История

Долгие десятилетия сборная Финляндии находилась в когорте слабейших команд континента, особо не претендуя ни на какие великие свершения. Тому было несколько причин, главная из которых заключалась в непопулярности футбола в этой стране (к слову, в 2010 году занимающей лидирующие позиции по физподготовке и физической активности жителей в Европе), предпочитавшей игре в мяч хоккей, авто- и мотоспорт, лыжи, прыжки с трамплина, словом, все, что угодно, но только не соккер.

Вплоть до начала 80-х финны встречались по большей мере со своими скандинавскими соседями, а о выходе на крупные турниры и речи быть не могло. Все изменил отбор на итальянский чемпионат Европы 1980 года. "Суоми" едва не вышли из крепкого квартета (тогда система отбора была несколько иной, а путевку на континентальный форум получал лишь победитель группы) с Грецией, Венгрией и СССР. Вопрос с обладателем счастливого билета в Италию решался в последнем туре, где Финляндии позарез необходимо было побеждать советскую команду. Тем не менее добиться приемлемого результата не вышло – сыграли вничью, спасшись от поражения в самой концовке, но не более.

Ещё одна возможность подвернулась в квалификации к Евро-2008 под руководством небезызвестного вам Роя Ходжсона.

Финны угодили в непростую группу с Польшей, Португалией, Сербией, Бельгией, Казахстаном, Арменией и Азербайджаном. "Сине-белые" рубились до последней капли крови, к примеру, ни разу не уступили переживавшим смену поколений португальцам, а также набрав четыре очка из шести с поляками, ставшими победителями того октета. В случае победы над лузитанами в последнем туре именно "суоми" попали бы на австро-швейцарское Евро, однако в Порту состоялась лишь нулевая ничья.

И вот в ноябре 2019 года Финляндия в первый раз в собственной истории отпраздновала попадание на крупный турнир, а именно – на Евро-2020. Вопрос с обладателем второй путевки (первое место железобетонно забронировала великолепная Италия Роберто Манчини) стал известен уже на экваторе той группы, во многом по причине очередного в последние годы фиаско Греции, а официально определился после побед подопечных Маркку Канервы над Арменией и Лихтенштейном в последних турах (дважды по 3:0). Мало того, УЕФА еще и оштрафовала будущего дебютанта чемпионатов Европы по причине вторжения обезумевших от радости болельщиков на поле по окончании встречи с карликовым государством.

Стадион

Домашние поединки финны проводят в Хельсинках, на Олимпийском стадионе, который вмещает 37 500 человек. Арена была введена в эксплуатацию еще в 1938 году, а в 2005 – реконструирована.

За время своего существования стадион принимал в основном чемпионаты мира и Европы по легкой атлетике, женский чемпионат Европы в 2009 году, а также летние Олимпийские игры-1952. Кроме того, в следующем году здесь состоится Суперкубок УЕФА.

Легенды прошлого

Здесь выбор невелик – Яри Литманен и Сами Хююпия.

Оба игрока, особенно это касается Литманена, произвели настоящую революцию в своей стране, заставив футбольный мир по-новому взглянуть на Финляндию.

Поиграв за ряд отечественных коллективов Яри отправился покорять Голландию в составе Аякса. Венцом амстердамской части карьеры игрока безусловно стала победа в Лиге чемпионов-1994/95, а замена Литманена на Патрика Клюйверта в той встрече имела определяющее значение.

В сентябре 95-го легенде финского футбола удалось оформить хет-трик в ворота Ференцвароша в ЛЧ, ставший первым и единственным для игрока из этой страны в главном еврокубке.

Далее была Барселона, Ливерпуль, затем возвращение в Аякс, а завершил карьеру Литманен в ХИКе. Кроме того, Яри является рекордсменом своей сборной по количеству матчей (137) и голов (32, но вскоре этот рекорд наверняка побьет Теэму Пукки).

Хююпия же известен всему футбольному миру, как часть легендарного состава Ливерпуля, выигравшего "ушастый" трофей в стамбульском финале-2005. В стане "красных" Сами провел львиную долю своей карьеры игрока, а также выиграл все возможные трофеи за исключением АПЛ.

Украинский след

В длительной и насыщенной истории чемпионата Украины нашлось место лишь четырем представителям данной северной страны.

В сезоне-2019/20 аж 44 минуты в составе львовских Карпат провел полузащитник суринамского происхождения – Абукар Мохамед Абдулкадир.

В период с 2011 по 2014 годы в киевском Арсенале выступал защитник Лампи Вели, а в кампании-2009/10 десять встреч за харьковский Металлист провел Алексей Еременко.

Но главным финским легионером был, конечно же, однофамилец Алексея – Роман, навсегда запомнившийся поклонникам киевского Динамо и УПЛ.

Предыдущие встречи со сборной Украины

Наша сборная пересекалась с Финляндией в официальных матчах лишь однажды – в квалификации к российскому мундиалю. Тогда "сине-желтые" добыли две минимальных победы – 1:0 д, 2:1 г.

Подробнее об этих поединках мы писали в нашем вчерашнем материале.

Тренер

Маркку Канерва возглавил финскую сборную в 2016 году.

До того, как возглавить основную команду Финляндии Канерва недолго поруководил Виикингитом, а также национальной командой до 21 года.

Тренер, к слову, ранее работавший школьным учителем, приложил руку к двум самым эпохальным достижениям в истории местного футбола.

Во-первых, он впервые в истории вывел молодежку финнов на Евро-2009, где, правда, "суоми" не набрали ни единого очка по причине попадания в смертоносный квартет с будущим победителем турнира Германией, Англией и Испанией.

Во-вторых, как мы уже упомянули в исторической части этого материала, готовится дебютировать вместе с основной командой Финляндии на будущем чемпионате Европы.

Состав и тактический рисунок игры

Рассмотрим состав финской сборной, сыгравший во встрече с Боснией и Герцеговиной.

Место в рамке ворот наверняка займет Есс Йоронен, подменяющий основного голкипера Лукаша Градецки из леверкузенского Байера, травмировавшего ахилл в февральском поединке с Майнцем в Бундеслиге.

Йоронен дебютировал в составе "суоми" еще в 2013 году под руководством Миксу Паателайнена, сыграв все 90 минут в товарищеской встрече с Таиландом. Всего же на счету вратаря Брешии лишь три официальных матча за Финляндию, включая последний поединок с боснийцами.

Несмотря на скудное резюме в национальной команде Ессе является опытным голкипером, съевшим не один пуд соли в той же Брешии или Копенгагене.

Маркку Канерва наиболее часто использует расстановки 4-4-2 и 5-3-2, где безальтернативным является разве что наличие в старте Теэму Пукки.

Во встрече с Боснией финны сыграли по схеме 5-3-2 следующим составом:

Йоронен – Алхо, Тойвио, Араюури, Райтала, Хамалайнен – Валакари (Шуллер, 46), Камара, Кауко (Спарв, 82) – Лод (Похьянпало, 77), Пукки

Скорее всего, данная формация останется прежней и во встрече с Украиной. В прошлогодних матчах Лиги Наций Канерва успел попробовать даже 3-5-2, но это абсолютно не сработало – 3 поражения в трех играх. В матчах с Польшей и Уэльсом в конце минувшего года Финляндия вынуждена была перестроится на более компактные 4-4-2 и 4-4-1 уже по ходу встречи, а те же поляки накидали "суоми" три гола еще до перерыва.

Схема 4-4-2 против подопечных Андрея Шевченко также имеет право на существование. Тот же нападающий Миннесоты Юнайтед Робин Лод, игравший второго форварда в паре с Пукки в игре с боснийцами, может сыграть и на правом фланге полузащиты в схеме с двумя опорниками.

Главной звездой "филинов", безусловно, является Теэму Пукки. Дубль форварда во встрече с экс-югославами позволил ему вплотную приблизится к Яри Литманену по количеству голов за национальную сборную – 29 против 32, так что рекорд легендарного предшественника бомбардира Норвича может пасть уже в ближайших поединках, надеемся, что не во встрече с сине-желтым коллективом. К тому же, Пукки внес в решающий вклад в выход Финляндии на Евро-2020, словом, ключевой футболист для Маркку Канервы.

Еще одним статусным форвардом является Йоэль Похьянпало, некогда весьма перспективный игрок ХИКа, приобретенный леверкузенским Байером в 2013 году, а ныне пытающийся спасти пошедшую не по тому вектору развития карьеру в берлинском Унионе.

После возвращения из аренды в дюссельдорфскую Фортуну в 2016 году Йоэль сумел зарекомендовать себя как отличный "джокер", но на большее в Леверкузене рассчитывать ему не довелось. В Унионе он лишь 17-й по количеству игровых минут в текущем сезоне, что также не добавляет оптимизма игроку, но в сборную он вызывается активно.

Успел Похьянпало огорчить и Украину летом 2017 года, правда, это не помогло Финляндии добыть хотя бы ничью (1:2).

Потенциальной звездой атаки в будущем может стать 21-летний форвард Брэнтфорда Маркус Форсс, на счету которого 30 матчей и 5 забитых мячей за "пчел" в этом сезоне. Кроме того, Маркус успел отметится дебютным голом за "суоми" в товарняке с Францией в ноябре прошлого года, когда Финляндия сенсационно одолела действующих чемпионов мира со счетом 2:0. В игре с "трехцветными" Маркку Канерва успел попробовать в действии многих игроков ротации, которые наверняка оставили приятное впечатление своей игрой.

Выход игрока во встрече с нашей командой сомнителен, но не стоит забывать и о наличии такого футболиста в ростере соперника.

Итог

Сборная Финляндии является довольно крепким орешком, способным доставить проблемы любому оппоненту, к тому же заметно выросшей в игровом плане с момента последней встречи с Украиной в июне 2017 года, однако "суоми" вполне можно и нужно обыгрывать, чего мы нашей национальной команде и пожелаем!

Роман Котляр, Football.ua

Матч Украина — Финляндия пройдет 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.