Бразилец покинул Барсу в 2016 году.
Дани Алвес, getty images
28 марта 2021, 19:54
Защитник Дани Алвес рассказал, почему в 2016 году принял решение покинуть Барселону.
"Тогда было прежнее руководство, в которое я не верил. В дальнейшем оказалось, что я был прав. К слову, я был первым, кто публично сказал об этом.
Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле", — сказал Алвес в интервью Marca.
Отметим, что речь идет о правлении клубом Жозепа Бартомеу. Именно в этот период бразилец покинул "сине-гранатовых".
На данный момент Алвес выступает за Сан-Паулу в чемпионате Бразилии. Его контракт рассчитан до 2022 года.
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