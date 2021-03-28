Украина

Бразилец покинул Барсу в 2016 году.

Защитник Дани Алвес рассказал, почему в 2016 году принял решение покинуть Барселону.

"Тогда было прежнее руководство, в которое я не верил. В дальнейшем оказалось, что я был прав. К слову, я был первым, кто публично сказал об этом.

Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле", — сказал Алвес в интервью Marca.

Отметим, что речь идет о правлении клубом Жозепа Бартомеу. Именно в этот период бразилец покинул "сине-гранатовых".

На данный момент Алвес выступает за Сан-Паулу в чемпионате Бразилии. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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