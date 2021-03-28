Украина

Футболист травмировался перед важной игрой.

В рамках третьего матча отбора к чемпионату мира-2022 сборная Украины примет сборную Казахстана.

Как сообщил главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, лидер национальной команды хавбек Бахтиер Зайнутдинов не поможет им в игре против Украины.

"Бактиера однозначно не будет в матче с Украиной. Завтра он улетает в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма – это некорректно. Он наша звезда. То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА – это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали.

Еще после игры с Зенитом я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли в этой области. По прибытии в Казахстан, Бактиер прошел обследование. Парень хотел играть, ему это мешает – это однозначно.

Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов – мы решили его поберечь. Считаю, что по Зайнутдинову вопрос поднимать не надо. Он реально получил травму", — цитирует Байсуфинова KazFootball.

Отметим, что на счету полузащитника за сборную 16 игр, в которых он забил 7 голов.

Матч Украина — Казахстан состоится 31-го марта. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.