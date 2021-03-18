ЧМ-2022. Отбор

Талгат Байсуфинов определился с футболистами, которые сыграют в стартовых матчах отбора ЧМ-2022.

Сборная Казахстана объявила список футболистов, которых вызвал главный тренер национальной команды Талгат Байсуфинов для участия в стартовых матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

В заявку сборной Казахстана вошли 30 игроков:

Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Бекхан Шайзада (Ордабасы), Мухамеджан Сейсен (Тараз).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов, Тимур Досмагамбетова (оба — Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — Тобол), Олжас Керимжанов (Туран), Нурали Алипий (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот), Тимур Рудосельський (Лори Ванадзор), Дмитрий Шомко (Ротор).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — Тобол), Рамазан Оразов (Чайка), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ), Еркебулан Тунгишбаев, Эльхан Астанов (оба — Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба — Актобе).

Нападающие: Аббат Аймбетов (Крылья Советов), Рамазан Каримов (Каспий).

В своем стартовом матче отбора на чемпионат мира 2022 года Казахстан сыграет против сборной Франции (28 марта) в Астане, после чего ему предстоит полет в Киев на матч с Украиной (31 марта).

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