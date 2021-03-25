ЧМ-2022. Отбор

Голкипер, вероятно, не поможет своей команде в матче со сборной Украины.

Основной вратарь казахстанской национальной команды Александр Мокин покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам.

По информации Meta-ratings,первым номером теперь, вероятно, будет голкипер Кайрата Стас Покатилов. Также были вызваны Мухаметжан Сейсен (Тараз) и Бекхан Шайзада (Ордабасы).

Также резервном списке команды находится голкипер Астаны Дмитрий Непогодов.

Напомним, что сборная Украины сыграет в Казахстаном 31-го марта в рамках квалификации ЧМ-2022.

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