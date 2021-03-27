ЧМ-2022. Отбор

Наставник казахской национальной команды прокомментировал ожидания от предстоящей игры.

Накануне домашней игры против сборной Франции в рамках второго тура квалификации к чемпионату мира-2022, наставник национальной команды Казахстана Талгат Байсуфинов дал традиционное предматчевое интервью, в рамках которого рассказал о собственных ожиданиях перед ответственным поединком и состоянии своих подопечных.

"Мы уважительно относимся к сопернику. Во-первых, это — чемпионы мира. Во-вторых — колоссальное давление с их стороны, контроль мяча, они всегда играют первым номером. Поэтому мы готовимся именно к такой игре. Но за основу на этот матч мы взяли философию — все-таки играть в футбол, а не просто отбиваться. Думаю, мы должны получить от игры удовольствие, как и наши болельщики. Но также и наш соперник должен понимать, что мы хотим играть в футбол и уважительно к ним относимся. Мы не можем им сдаваться просто так.

Насколько нам это позволит соперник — вопрос другой. По игре французов со сборной Украины мы увидели, что соперник был в высоком прессинге, но тем не менее, давал им играть. Здесь, конечно, и исполнительское мастерство футболистов сборной Украины выходило на первый план. Им нужно было спокойно, рассудительно взять мяч под контроль. Каждый знал свои функции. Мы тоже к этому стремимся, и мы хотим так играть, чтобы не просто обороняться и отбиваться", — подытожил казахский специалист.

Матч Казахстан — Франция состоится 28 марта, начало в 16:00 по киевскому времени.