Защитник сборной Украины уже выступал в турецком чемпионате в 2017 году.
Александр Караваев, ФК Динамо Киев
30 марта 2021, 12:40
Защитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Караваев может продолжить свою карьеру в турецком Трабзонспоре, сообщает Karadeniz Gazetesi.
По информации источника, предложение турецкому клубу подписать 28-летнего украинца сделал агент игрока Вадим Шаблий.
Трабзонспор в настоящее время занимается поиском футболиста на позицию правого защитника и по мнению руководства, вариант с Александром вполне заслуживает внимания, так как украинцы быстро адаптируются в Турции.
Также отмечается, что окончательно решение по кандидатам будет принимать не клуб, а наставник команды Абдуллах Авджи.
В нынешнем сезоне Караваев провел 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
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