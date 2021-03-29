ЧМ-2022. Отбор

Защитник Динамо был оценен в 7,7 балла, что является лучшим показателем на две команды.

В поединке второго тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Финляндию со счетом 1:1.

Авторитетный портал Whoscred проставил оценки футболистам по итогам матча.

Лучшим в составе обеих команд украинский защитник Александр Караваев, который получил оценку в 7,66 балла. Больше 7 баллов в составе сборной Украины получили Руслан Малиновский, Евгений Макаренко и Жуниор Мораес. У финнов таких игроков двое — Шуллер и Пукки.

Худшим игроком команды Андрея Шевченко ожидаемо стал Виталий Миколенко, получивший оценку в 4,48 балла. Украинец получил красную карточку за фол в своей штрафной после собственной ошибки, которая привела к пенальти. С этого одиннадцатиметрового удара финны сравняли и установили окончательный счет.

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