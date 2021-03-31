Бразилец может покинуть украинский клуб.
Майкон, ФК Шахтер
31 марта 2021, 18:50
Полузащитник донецкого Шахтера Майкон заинтересовал итальянский Наполи. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, к футболисту есть интерес со стороны некоторых итальянских и испанских клубов, однако предметно Майконом интересовался лишь Наполи.
Клуб заинтересован в ближайшее время выйти на боссов Шахтера, чтобы повести переговоры по трансферу футболиста.
Его контракт с "горняками" рассчитан до 2023 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.
На его счету 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним взятием ворот и тремя результативными передачами.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.