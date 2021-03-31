Украина

Бразилец может покинуть украинский клуб.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон заинтересовал итальянский Наполи. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, к футболисту есть интерес со стороны некоторых итальянских и испанских клубов, однако предметно Майконом интересовался лишь Наполи.

Клуб заинтересован в ближайшее время выйти на боссов Шахтера, чтобы повести переговоры по трансферу футболиста.

Его контракт с "горняками" рассчитан до 2023 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

На его счету 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним взятием ворот и тремя результативными передачами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.